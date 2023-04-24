«Морковка и кнут». Как Запад пытается посеять рознь между Россией и другими странами

Даже несмотря на активизацию конфликта на Украине, ЕС все еще не смог сформулировать единый подход во внешней политике по расширению своего влияния. В то время пока часть западных стран придерживалась «жесткой» линии, официальные лица Евросоюза изо всех сил пытались добиться более широкого присутствия в Латинской Америке, Африке и Азии, где увеличивают свое присутствие Россия и Китай.