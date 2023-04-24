«Морковка и кнут». Как Запад пытается посеять рознь между Россией и другими странами

Руководство Евросоюза рассматривает варианты по «возвращению» Бразилии, Чили, Нигерии и Казахстана в сферу влияния западных стран — все ради того, чтобы отрезать от них Россию. Об этом сообщили журналисты американского издания Politico.
Европейские политики полны уверенности, что смогут добиться значительных успехов по каждой из вышеперечисленных стран. Ожидается, что ЕС каждой сможет сделать «индивидуальное предложение».
«Особое внимание уделяется "моркови", а не кнуту. Негласная цель: получить больше друзей и построить экономику нового поколения, не заигрывая с автократами», — говорится в статье.
Даже несмотря на активизацию конфликта на Украине, ЕС все еще не смог сформулировать единый подход во внешней политике по расширению своего влияния. В то время пока часть западных стран придерживалась «жесткой» линии, официальные лица Евросоюза изо всех сил пытались добиться более широкого присутствия в Латинской Америке, Африке и Азии, где увеличивают свое присутствие Россия и Китай.
«Среди наших лидеров существует твердое убеждение, что Латинская Америка и Карибский бассейн — это ключ. Они в целом разделяют наши демократические принципы и веру в то, что необходимо поддерживать многостороннюю систему», — прокомментировал один из анонимных высокопоставленных чиновников Европейского союза..
Так, европейские политики хотят воспользоваться нежеланием Бразилии использовать российские и белорусские удобрения на своем рынке. Это дает возможность ЕС «помочь» стране на пути «зеленого и цифрового перехода».
Помимо этого, Брюссель видит возможности для продвижения антироссийских настроений и в Казахстане. Главной для Европы задачей на данном направлении станет обеспечение санкционного контроля в отношении РФ. За это Астана может получить от ЕС возможность увеличить поставки нефти в еврозону.
По мнению директора Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» политолога Валерия Коровина, все эти попытки обречены на провал, поскольку действия западных стран, в особенности Соединенных Штатов, настраивают весь остальной мир против них.
«Никто из суверенных стран никогда открыто не признает то, что их суверенитет чем-то или кем-то ограничен. Это абсолютно унизительные требования, которые выдвигают США к своим союзникам и партнерам», — уточнил он.
Эксперт добавил, что данные действия Запада отлично демонстрируют провал идеи глобализации.
«Теперь всем очевидно, что мировая экономическая система, которую построил Запад под руководством США и навязал всему остальному человечеству, не является универсальной. Она не для всех одинаковая и права не у всех равны, а это просто система эксплуатации мира в интересах США и их союзников», — прокомментировал политолог.
Коровин подчеркнул, что в отличие от западных стран, Россия выступает в качестве «здорового партнера». Москва не только расширяет взаимовыгодное сотрудничество с различными странами мира, но и делает это на основе принятого международного права, не пытаясь никого эксплуатировать.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как сотрудничество с Китаем уничтожает единство ЕС.