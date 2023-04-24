Премьер Израиля Нетаньяху назвал терактом наезд машины на людей в центре Иерусалима

Напомним, водитель авто протаранил толпу на одной из центральных и оживленных улиц Иерусалима. ЧП произошло неподалеку от оживленного рынка Махане-Иегуда. Полиция ликвидировала подозреваемого на месте. В результате происшествия пострадали пять человек.