Песков назвал враньем заявления о бункерах и двойниках Путина

Заявления о двойниках российского президента Владимира Путина являются враньем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, российский лидер по-прежнему активен, он никогда не сидел ни в каких бункерах.
В рамках марафона «Знание» Песков подчеркнул, что у Владимира Путина такое здоровье, которое можно пожелать самому себе.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков назвал странными заявления представителей Украины о поездке «двойника Путина» в новые регионы России.