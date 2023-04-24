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Песков назвал враньем заявления о бункерах и двойниках Путина

Политика
Песков назвал враньем заявления о бункерах и двойниках Путина

Заявления о двойниках российского президента Владимира Путина являются враньем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, российский лидер по-прежнему активен, он никогда не сидел ни в каких бункерах.

В рамках марафона «Знание» Песков подчеркнул, что у Владимира Путина такое здоровье, которое можно пожелать самому себе.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков назвал странными заявления представителей Украины о поездке «двойника Путина» в новые регионы России.

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