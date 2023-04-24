Захарова указала на идеологический тупик США в вопросе выдачи виз российским журналистам

США зашли в идеологический тупик по выдаче виз российским журналистам. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала высказывание координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, который счел невыдачу виз представителям «российским государственным СМИ» защитой свободы прессы.
«Это уже даже несмешно», – написала Захарова в Telegram.
Она отметила, что среди тех, кому отказали в выдачи виз были корреспонденты Интрефакса. При этом издание не является государственным.
«Во-вторых, визы посольством США были выданы "государственным СМИ", но только когда самолет уже улетел. Каким образом подобными пакостями американские власти "отстаивают свободу прессы"?» – задалась вопросом дипломат.
Захарова добавила, что Кирби запутался и зашел в идеологический тупик.
Ранее Мария Захарова обвинила США в манипулировании темой свободы слова и правами журналистов.