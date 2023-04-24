Французский политик Филиппо заявил, что США мешают началу мирных переговоров по Украине

Соединенные Штаты хотят перевести конфликт на Украине в глобальную войну и именно поэтому препятствуют началу мирных переговоров. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, в администрации президента США Джо Байдена опасаются, что провал контрнаступления ВСУ заставит европейских союзников Вашингтона по НАТО требовать начала мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
«Эти американские ястребы хотят тотальной войны! Давайте перестанем следовать за ними», — сказал французский политик.
Ранее Флориан Филиппо неоднократно призывал западные страны прекратить поставки оружия Киеву, снять санкции с России и начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.