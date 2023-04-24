Едят ворон: перечислены пять неожиданных привычек жителей Литвы

Одна из привычек граждан Литвы — непременно все охаять. Каждому встречному иностранцу они могут рассказывать, как ужасно жить в их стране, что все местные — неудачники, а во власти — недостойные люди. Также литовцы любят спорить, а на деловых переговорах приводить аргументы, почему у предлагаемого сотрудничества печальные перспективы, пишет портал «Тонкости туризма».