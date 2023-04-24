Едят ворон: перечислены пять неожиданных привычек жителей Литвы

Пять неожиданных черт национального литовского характера могут удивить любого иностранца, несмотря на спокойствие и невозмутимость жителей этой страны.
Одна из привычек граждан Литвы — непременно все охаять. Каждому встречному иностранцу они могут рассказывать, как ужасно жить в их стране, что все местные — неудачники, а во власти — недостойные люди. Также литовцы любят спорить, а на деловых переговорах приводить аргументы, почему у предлагаемого сотрудничества печальные перспективы, пишет портал «Тонкости туризма».
При этом жители Литвы чтут народные традиции, и старинные правила общинной жизни вплетены в их повседневность. Еще одна неожиданная черта — все литовцы обожают баскетбол. Самым неожиданным фактом оказалась традиция есть ворон. Однако речь идет не о городских пернатых, а о мясе дикой вороны, которое часто сравнивают с нежной и вкусной перепелкой.