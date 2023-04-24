Глава МИД России Лавров выступил за расширение количества членов СБ ООН

Ранее стало известно, что речь Лаврова, озвученная на данном мероприятии, вызвала особый интерес у представителей СМИ. Выяснилось, что журналисты заполнили несколько рядов на верхнем ярусе в зале заседаний. В обычное время там не так многолюдно, напомнило РИА Новости.