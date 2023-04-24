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Глава МИД России Лавров выступил за расширение количества членов СБ ООН

Политика
Глава МИД России Лавров выступил за расширение количества членов СБ ООН

Глава МИД России Сергей Лавров предложил расширить количество членов Совета Безопасности ООН. С соответствующим заявлением он выступил на заседании Совбеза международной организации.

Российский министр иностранных дел поддержал присоединение азиатских и африканских стран. По его словам, в настоящее время коллективный Запад в СБ ООН «представлен слишком уж сильно».

Ранее стало известно, что речь Лаврова, озвученная на данном мероприятии, вызвала особый интерес у представителей СМИ. Выяснилось, что журналисты заполнили несколько рядов на верхнем ярусе в зале заседаний. В обычное время там не так многолюдно, напомнило РИА Новости.

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