Глава МИД России Лавров выступил за расширение количества членов СБ ООН

Глава МИД России Сергей Лавров предложил расширить количество членов Совета Безопасности ООН. С соответствующим заявлением он выступил на заседании Совбеза международной организации.
Российский министр иностранных дел поддержал присоединение азиатских и африканских стран. По его словам, в настоящее время коллективный Запад в СБ ООН «представлен слишком уж сильно».
Ранее стало известно, что речь Лаврова, озвученная на данном мероприятии, вызвала особый интерес у представителей СМИ. Выяснилось, что журналисты заполнили несколько рядов на верхнем ярусе в зале заседаний. В обычное время там не так многолюдно, напомнило РИА Новости.