Нежелание властей Индонезии закупать российскую нефть вызвало недовольство чиновников

Мульяни вместе с государственной нефтедобывающей компании Индонезии PT Pertamina в 2022 году заявляли, что пока не рассматривают планы по закупке черного золота из РФ. Однако, по мнению чиновников, высокопоставленные лица должны заботиться о том, чтобы республика получала энергоресурс по самой выгодной цене. Вместо этого они пытались «прикрыть свои тылы в связи с недавним коррупционным скандалом».