Нежелание властей Индонезии закупать российскую нефть вызвало недовольство чиновников

Некоторые чиновники в Индонезии негативно восприняли решение министра финансов Шри Мульяни о временном отказе от переговоров по закупке российской нефти, сообщает портал CNBC Indonesia.
Мульяни вместе с государственной нефтедобывающей компании Индонезии PT Pertamina в 2022 году заявляли, что пока не рассматривают планы по закупке черного золота из РФ. Однако, по мнению чиновников, высокопоставленные лица должны заботиться о том, чтобы республика получала энергоресурс по самой выгодной цене. Вместо этого они пытались «прикрыть свои тылы в связи с недавним коррупционным скандалом».
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно также обратил внимание, что цена российской нефти на 30% дешевле, чем другие предложения на международном рынке. Такие поставки могли бы помочь многим инфраструктурным проектам республики, где строятся новые станции по переработке сырья.