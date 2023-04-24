«Начался структурный кризис». Хазин сделал неутешительный прогноз для экономики Германии

При этом эксперт добавил, что если некий пациент имеет пять смертельных болезней и его лечат разные специалисты, каждый из них имеет отговорку на случай провала. То есть каждый из этих врачей может заявить, что к смерти пациента привели факторы, не находившиеся в его зоне ответственности.