«Начался структурный кризис». Хазин сделал неутешительный прогноз для экономики Германии

Экономическая ситуация в Германии, несмотря на все попытки властей ее спасти, складывается не самым лучшим образом. И тот факт, что кто-то из экспертов не видит проблем, не означает, что их нет.
Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал известный политолог и экономист Михаил Хазин.
По его словам, в Германии есть аналитики, считающие, что с экономкой стороны все в порядке, что она легко пережила подрыв «Северных потоков» и потерю российского газа, а также введение антироссийских санкций. Однако на самом деле все не так.
«Возьмем пример. В Евросоюзе условно работает 50 компаний. Из них 15 базируются в Германии. Поскольку по разным причинам в ФРГ чуть получше, чем в других странах ЕС, то из 35 негерманских фирм осталось 10, но их клиенты перебежали к немецким компаниям, и сложилось впечатление, что в ФРГ все хорошо. Кажется, что "лечение" дало результат», – объяснил Хазин, имея в виду переезд части европейских компаний в США из-за высоких цен на энергоносители в Евросоюзе.
При этом эксперт добавил, что если некий пациент имеет пять смертельных болезней и его лечат разные специалисты, каждый из них имеет отговорку на случай провала. То есть каждый из этих врачей может заявить, что к смерти пациента привели факторы, не находившиеся в его зоне ответственности.
«Врачи в таких случаях обычно говорят: "У него была онкология, я дал ему лекарство, ему стало лучше, а он взял и помер от инсульта", – образно объяснил Хазин. – В экономике так же. Может создаться ощущение, что тут улучшилось, там улучшилось, а потом бац, и где-то в другом месте прорвало. Специфика структурного кризиса состоит в том, что он постоянно прорывается в разных местах».
Проблемы будут проявляться в германской экономике волна за волной. Так, например, для начала Германии придется преодолевать высокие показатели инфляции. А когда власти справятся с этим, «упадет» строительство. Начнут стимулировать строительный сектор, «упадет» промышленность. Начнут поддерживать промышленность, «упадут» розничные продажи.
Уже сейчас, по словам Хазина, живущие в ФРГ люди рассказывают о проблемах с работой, о том, что работникам начали мало платить и работодатели пытаются их обдурить. Например, формально у работника есть определенный оклад, но фактически он вынужден работать за полставки и получать меньше, рассказал эксперт.