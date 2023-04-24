Покинувшая Россию Гвердцители нарушила «творческое молчание» и анонсировала тур по США

Певица отменила все свои выступления в России и уехала из страны сразу после начала спецоперации, охарактеризовав это «творческим молчанием». Однако на днях решила его прервать и анонсировала тур по восьми городам США. Кроме того, Гвердцители собирается выступить на корпоративах от 50 тыс. евро за три часа.