Покинувшая Россию Гвердцители нарушила «творческое молчание» и анонсировала тур по США

Народная артистка РФ Тамара Гвердцители нарушила «творческое молчание» и отправилась в тур по американским городам. Отмечается, что стоимость билетов варьируется от 75 до 125 долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Певица отменила все свои выступления в России и уехала из страны сразу после начала спецоперации, охарактеризовав это «творческим молчанием». Однако на днях решила его прервать и анонсировала тур по восьми городам США. Кроме того, Гвердцители собирается выступить на корпоративах от 50 тыс. евро за три часа.
«Естественно, петь на русском языке она готова где угодно, кроме России. <...> Ребята побогаче могут попробовать заказать певицу на корпоратив — цена от 50 000 евро плюс райдер и трансфер», — говорится в публикации.
При этом возвращаться в РФ Гвердцители пока отказывается. По данным Mash, певица может согласиться на Турцию, если уговорит заказчик. Свободна артистка с июня, поскольку в мае хочет сосредоточиться на своем здоровье — как раз во время тура по Америке.