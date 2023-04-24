МИД России сообщил о старте заседания СБ ООН в Нью-Йорке под председательством Лаврова

В Нью-Йорке стартовало заседание Совета Безопасности ООН под председательством главы МИД России Сергея Лаврова. Соответствующий пост появился в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства страны.
Согласно публикации, мероприятие посвящено эффективной многосторонности через защиту принципов Устава международной организации.
Ранее стало известно, что российские корреспонденты остались без американских виз и в итоге не смогли сопроводить министра иностранных дел на заседание Совбеза ООН. Об этом проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат увидела в этом «манипулирование темой свободы слова и правами журналистов».