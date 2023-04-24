Сообщения в западных СМИ о том, что, вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон» фрегат «Маршал Шапошников» — самый опасный российский военный корабль, являются частью кампании по лоббированию интересов ВМС США. Об этом в интервью «Народным Новостям» заявил военный историк Константин Стрельбицкий.
Ранее в издании Military Watch вышел материал, в котором утверждалось, что фрегат «Маршал Шапошников» с «Цирконами» на борту способен нейтрализовать всю авианосную ударную группировку ВМС США в Тихом океане.
Нисколько не умаляя достоинств российского фрегата, конкретную информацию о его модернизации Минобороны предпочло не раскрывать. Что касается противокорабельных гиперзвуковых ракет «Циркон», то это самое засекреченное российское оружие, отметил Стрельбицкий.
Таким образом, западные эксперты не могли сделать таких далеко идущих выводов и заговорили о новой российской угрозе в Тихом океане в интересах ВМС США, которые надеются добиться увеличения финансирования, резюмировал эксперт.