Эксперт Стрельбицкий рассказал о самом засекреченном российском оружии

Сообщения в западных СМИ о том, что, вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон» фрегат «Маршал Шапошников» — самый опасный российский военный корабль, являются частью кампании по лоббированию интересов ВМС США. Об этом в интервью «Народным Новостям» заявил военный историк Константин Стрельбицкий.