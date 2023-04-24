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Сотрудник Белого дома Кирби попытался оправдать невыдачу виз журналистам Лаврова

Политика
Сотрудник Белого дома Кирби попытался оправдать невыдачу виз журналистам Лаврова

Представитель американской администрации Джон Кирби попытался оправдать решение властей США не выдавать визу журналистскому пулу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

По словам сотрудника Белого дома, Вашингтон отстаивает «свободу прессы», а также ее независимость, поскольку СМИ должны свободно осуществлять свою деятельность.

«Российские государственные СМИ — это органы пропаганды», — подчеркнул Кирби в беседе с телеканалом CNN.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров уже прибыл в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН.

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