«Спасаем от банкротства, сварливой тещи и вредных привычек»: Пригожин перечислил плюсы службы в ЧВК «Вагнер»

Жители Московской области начали сообщать о появлении в многофункциональных центрах (МФЦ) и центрах занятости рекламы, призывающей россиян вступать в ряды ЧВК «Вагнер». Пригожин подтвердил эту информацию, также перечислив плюсы службы в «оркестре».