«Спасаем от банкротства, сварливой тещи и вредных привычек»: Пригожин перечислил плюсы службы в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин перечислил причины, по которым россиянам стоит вступить в ряды «оркестра». Пресс-служба бизнесмена опубликовала соответствующее аудиосообщение.
Жители Московской области начали сообщать о появлении в многофункциональных центрах (МФЦ) и центрах занятости рекламы, призывающей россиян вступать в ряды ЧВК «Вагнер». Пригожин подтвердил эту информацию, также перечислив плюсы службы в «оркестре».
«Да, действительно, ведь ЧВК "Вагнер" — это армия добра и справедливости. Спасаем от банкротства, от сварливой тещи и от любых вредных привычек. Парни, записывайтесь в ЧВК "Вагнер"», — высказался он.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что российские регионы всячески способствуют набору новых бойцов в ЧВК «Вагнер», исключение только составляют Ярославская область и Санкт-Петербург.