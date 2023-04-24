СМИ: ВСУ получили на вооружение авиационные ракеты С-8 из Восточной Европы

Вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение партию неуправляемых авиационных ракет советской разработки С-8, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что поставленные на Украину ракеты могли быть произведены болгарской компанией Armaco. Эти боеприпасы могут использоваться самолетами Су-25, МиГ-23 и МиГ-29, вертолетами Ми-8, Ми-24 для нанесения ударов по технике и личному составу войск противника.
В связи с тем, что большая часть вооружений ВСУ была произведена еще в СССР, Соединенные Штаты и их союзники проводят ревизию оружейных складов стран Восточной Европы, для передачи Украине подходящих боеприпасов.
Кроме того, НАТО пытается задействовать производственные мощности стран бывшего социалистического лагеря для организации производства боеприпасов для ВСУ, а также ремонта украинской военной техники.