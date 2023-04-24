Sky News: уже летом президенту Украины Зеленскому придется принять тяжелое решение

Украинский президент Владимир Зеленский уже летом 2023 года будет вынужден принять тяжелое решение, смирившись с потерей значительной части территории страны. Об этом предупредил британский военный эксперт Шон Белл в статье для издания Sky News.
Давно ожидаемое контрнаступление ВСУ с высокой вероятностью окончится полным провалом и огромными потерями украинской армии в вооружении и личном составе, отметил аналитик.
«Наиболее сложная задача для Владимира Зеленского — смириться с уступкой территории», — предположил Шон Белл.
У ВСУ не хватит сил для захвата и удержания новых позиций, киевский режим балансирует на грани полной катастрофы, что понимают уже и на Западе, подчеркнул автор Sky News.