WSJ: западные производители оружия для Украины столкнулись с проблемой набора персонала

Наибольшую сложность вызывает поиск работников с узкопрофильной специализацией, таких, как инженеры по боеголовкам или эксперты по виртуальной реальности. Кроме того, предприятия европейского ВПК испытывают и дефицит ключевых компонентов для производства оружия и боеприпасов, сообщает The Wall Street Journal.