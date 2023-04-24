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WSJ: западные производители оружия для Украины столкнулись с проблемой набора персонала

Армия
WSJ: западные производители оружия для Украины столкнулись с проблемой набора персонала

Европейские оружейные компании, которые занимаются производством оружия и боеприпасов для Украины, столкнулись с дефицитом сотрудников. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Проблема набора высококвалифицированного персонала существует давно на предприятиях европейского военно-промышленного комплекса, отмечает издание. К тому же у многих высококлассных специалистов начинают возникать сомнения по поводу работы на производителей оружия.

Наибольшую сложность вызывает поиск работников с узкопрофильной специализацией, таких, как инженеры по боеголовкам или эксперты по виртуальной реальности. Кроме того, предприятия европейского ВПК испытывают и дефицит ключевых компонентов для производства оружия и боеприпасов, сообщает The Wall Street Journal.

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