Количество DDoS-атак в России на майские праздники может увеличиться в два-три раза

Так, общее число DDoS-атак в России заметно возросло в минувшем году. Их зафиксировали на 60-70% больше, нежели годом ранее. Это произошло главным образом благодаря хактивистам, с применением незаконных способов использовавшим компьютеры и компьютерные сети для достижения преступных целей. Представители данных группировок хотя и не имеют высокопрофессиональных навыков, однако выигрывают за счет массовости, поделился коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар.