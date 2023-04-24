Henkel надеется выкупить свои российские активы через несколько лет

Немецкий концерн Henkel AG допускает возможность вернуть свои активы в России через несколько лет. Он внес в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса соответствующий сценарий, заявил финансовый директор компании Марко Свобода.
На встрече с акционерами он уточнил, что Henkel получит 600 млн евро за продажу своих предприятий в РФ местному консорциуму, понеся значительные убытки.
В состав консорциума, который станет новым владельцем российских активов Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время.
Группа компаний Henkel производит бытовую химию, косметические и строительные товары. Среди ее потребительских брендов — клей «Момент», чистящие средства «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка» и Vernel, а также косметические средства и средства гигиены Fa, Taft и Schwarzkopf.