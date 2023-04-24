«Разделяй и властвуй». Как сотрудничество с Китаем уничтожает единство ЕС

Отсутствие единой политики в отношении Китая все больше разобщает и так неустойчивый Европейский союз. К такому выводу пришли обозреватели американского издания Politico.
Они отметили, что Франция и Германия явно разошлись во мнениях по поводу того, стоит ли возобновлять инвестиционное экономическое соглашение CAI с Пекином. Так, французский президент Эммануэль Макрон считает, что «реанимация» инвестиционных соглашений является на данный момент «просто неосуществимой».
Канцлер Германии Олаф Шольц занял противоположную позицию — он призвал возобновить соглашения, приостановленные из-за санкций, которые Китай ввел против членов Европарламента за обвинения в нарушении прав человека.
«Разногласия по поводу CAI (соглашения об инвестициях — Прим. ред.) — это лишь еще один пример расхождения во взглядах на политику Китая внутри Евросоюза. Пекин неоднократно умело натравливал различные страны друг на друга по принципу “разделяй и властвуй” в течение последнего десятилетия», — говорится в статье.
Напомним, что после семи лет переговоров бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель попыталась завершить подписание CAI в конце 2020 года. Немецкий лидер стремилась заключить сделку прежде, чем Соединенные Штаты смогут оказать давление на Берлин. Этот факт вызвал изрядную долю напряжения в отношениях с новой администрацией президента США Джо Байдена.
«Германия долгое время была самым активным сторонником CAI из-за масштабов инвестиций в производство в Китае, особенно в автомобильном и химическом секторах. CAI облегчил бы европейским компаниям инвестиции в Китай и защиту там своей интеллектуальной собственности», — пояснили журналисты.
Однако достигнутый успех оказался «заморожен». По мнению аналитиков, несмотря на тяжелую внешнеполитическую обстановку, немецкий лидер хочет вновь вытащить CAI из «морозилки».
«Удивительно, что Шольц до сих пор считает это хорошей идеей, несмотря на сильно изменившийся контекст по сравнению с тем, что было пару лет назад», — прокомментировал один из анонимных высокопоставленных чиновников ЕС.
Так, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказала главе Европейского совета Шарлю Мишелю в «реанимации» сделки, из-за растущей с его стороны агрессии.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как интервью китайского посла вызвало «дипломатическую бурю» на Западе.