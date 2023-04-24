«Разделяй и властвуй». Как сотрудничество с Китаем уничтожает единство ЕС

Они отметили, что Франция и Германия явно разошлись во мнениях по поводу того, стоит ли возобновлять инвестиционное экономическое соглашение CAI с Пекином. Так, французский президент Эммануэль Макрон считает, что «реанимация» инвестиционных соглашений является на данный момент «просто неосуществимой».