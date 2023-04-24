Президент Сербии Вучич: Белград не намерен вступать в конфликт с НАТО

Сербия не собирается и не желает вступать в конфликт с НАТО. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
Глава государства отметил, что Белграду не нужен конфликт с НАТО, несмотря на стремления Косово. Кроме того, Сербия не способна на такое.
«Но мы не в том положении, чтобы допустить дальнейшее унижение нашего народа», – сказал Вучич.
Президент добавил, что Белград выступает против дальнейшего нападения на народ.
Ранее Александр Вучич заявил, что именно Североатлантический альянс представляет угрозу для Сербии. По этой причине Белград не может вступить в НАТО.