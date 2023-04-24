NetEase: решительный ответ Медведева на санкции Великобритании восхитил китайцев

В последнее время отношения РФ и Великобритании переживают не самые лучшие времена, констатировали в издании. После начала спецоперации Лондон вслед за США стал накачивать Украину военной техникой и артиллерией. При этом в МИД неоднократно предупреждали, что поставки вооружения Киеву приближают военное столкновение Москвы и НАТО.