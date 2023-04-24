NetEase: решительный ответ Медведева на санкции Великобритании восхитил китайцев

Заявление зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Великобритания всегда была и будет врагом Москвы, стало «решительным ответом» на санкции Лондона в отношении пяти российских граждан. Об этом пишет китайское издание NetEase.
«Медведев назвал Великобританию вечным врагом, просто чтобы дать Британии понять, что злить Россию недопустимо», — говорится в статье.
Ранее Соединенное Королевство ввело ограничения против пяти россиян, связанных с делом политика Владимира Кара-Мурзы✱ (внесен в реестр физлиц-иноагентов) — его приговорили к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене и фейках о ВС РФ.
По мнению китайских экспертов, доказательства по этому разбирательству убедительны, а судебный процесс обоснован. К тому же речь идет о российском гражданине, что является внутренним делом РФ, куда «посторонние не имеют права вмешиваться».
Однако Лондон, видимо, посчитал иначе и включил в черный список российского судью, двух следователей и сотрудников ФСБ. Кроме того, посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт потребовала отменить приговор Мосгорсуда, что в МИД РФ расценили как недопустимые высказывания и выразили дипломату решительный протест.
Позднее Медведев опубликовал в Telegram-канале пост, в котором высмеял «веру британских дегенератов в свою исключительность». В NetEase констатировали, что его жесткие заявления стали ответом на санкции Великобритании.
«Дело даже не в конкретном “кейсе”, а в их святой уверенности, что это страшное наказание и российские должностные лица будут биться в истерике по этому поводу. <…> Впрочем, плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия», — написал экс-президент РФ.
В последнее время отношения РФ и Великобритании переживают не самые лучшие времена, констатировали в издании. После начала спецоперации Лондон вслед за США стал накачивать Украину военной техникой и артиллерией. При этом в МИД неоднократно предупреждали, что поставки вооружения Киеву приближают военное столкновение Москвы и НАТО.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами