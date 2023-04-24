Глава МИД Венгрии Сийярто назвал военную помощь Украине попыткой продлить конфликт

Венгрия является единственной страной, которая не поддержала на совете глав МИД стран Евросоюза отправку вооружения на Украину. Об этом заявил дипломат Петер Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии рассказал, что на мероприятии большинство присутствующих призывали ускорить и усилить военную помощь Украине. По их мнению, Брюссель предоставил недостаточно оружия и боеприпасов.
«Тут мы, венгры, в абсолютном меньшинстве, когда говорим, что поставки оружия только продлевают войну», – сказал Сийярто.
Ранее Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия демонстрирует «венгерофобное» поведение. По его словам, Брюсселю следует прекратить попытки вмешательства в процессы в стране.