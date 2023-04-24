В Казахстане суд приговорил экс-главу Комитета нацбезопасности к 18 годам колонии

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.
Масимов был признан виновным по статьям о государственной измене, превышении должностных полномочий и насильственном захвате власти.
У подсудимого было конфисковано имущество. Кроме того, бывшему чиновнику пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.