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В Казахстане суд приговорил экс-главу Комитета нацбезопасности к 18 годам колонии

Происшествия
В Казахстане суд приговорил экс-главу Комитета нацбезопасности к 18 годам колонии

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

Масимов был признан виновным по статьям о государственной измене, превышении должностных полномочий и насильственном захвате власти.

У подсудимого было конфисковано имущество. Кроме того, бывшему чиновнику пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.

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