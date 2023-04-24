Участник боев в Сталинграде и на Курской дуге Борис Быстров умер в возрасте 99 лет

Борис Быстров в годы ВОВ трижды попадал в окружение и три раза прорывался из вражеского кольца, он освобождал от нацистов Румынию, Австрию, Чехословакию и Венгрию, многие годы занимался патриотическим воспитанием российской молодежи. До своего векового юбилея ветеран не дожил всего несколько месяцев, отметили власти Красноярска.