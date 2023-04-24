Британские медсестры начнут носить нательные камеры ради защиты от насильников

Медсестры в Великобритании будут носить нательные камеры. Подобная мера поможет защититься от насильников.
Соответствующую инициативу предложили сразу после того, как на прошлой неделе появилась информация от научно-производственного объединения «Сеть по защите прав женщин» о том, что лишь за последние три года было зафиксировано не менее 6,5 тыс. сообщений об изнасилованиях в медучреждениях, пишет Telegraph.
Согласно материалу, все медицинские сестры должны будут носить камеры в виде значка на груди. Устройства смогут записывать звук и видео во время работы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что больничный электрик в Великобритании признался в надругательствах над трупами девочек и женщин, передает телеканал «360».