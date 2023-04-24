Британские медсестры начнут носить нательные камеры ради защиты от насильников

Соответствующую инициативу предложили сразу после того, как на прошлой неделе появилась информация от научно-производственного объединения «Сеть по защите прав женщин» о том, что лишь за последние три года было зафиксировано не менее 6,5 тыс. сообщений об изнасилованиях в медучреждениях, пишет Telegraph.