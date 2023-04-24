Американский боксер Шьюмейкер хочет получить российское гражданство и лично встретиться с Путиным

Боксер-тяжеловес Сэм Шьюмейкер был бы рад получить российское гражданство. Об этом он заявил накануне поединка с «русской кувалдой» Дмитрием Кудряшовым.
Встреча американца и россиянина назначена на 27 апреля на турнире Pravda Old School Boxing . Накануне поединка он рассказал о своем отношении к российскому паспорту.
«Я был бы очень рад получить двойное гражданство и стать гражданином США и России. А встретиться лично с Путиным было бы потрясающе», — ответил спортсмен в интервью MMA.Metaratings.ru.
Шьюмейкер готов последовать примеру другого американского боксера. Кевин Джонсон, одержав победу над Вячеславов Дациком, обратился к президенту России с просьбой выдать ему российское гражданство.