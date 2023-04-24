Месторождения в России будут разрабатывать только при условии защиты окружающей среды

Как пишет информационно-аналитический интернет портал «Ugra-news», принятые поправки закрепляют ключевое правило: пользование недрами станет возможным только при условии осуществления мер по охране животного и растительного мира, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.