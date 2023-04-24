Месторождения в России будут разрабатывать только при условии защиты окружающей среды

Депутаты Государственной думы единогласно приняли сразу во втором и третьем чтениях поправки в закон «О недрах», которые разработали в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Как пишет информационно-аналитический интернет портал «Ugra-news», принятые поправки закрепляют ключевое правило: пользование недрами станет возможным только при условии осуществления мер по охране животного и растительного мира, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.
Разработкой реестра мероприятий будут заниматься Росприроднадзор и региональные министерства природных ресурсов. После этого документ утвердят в Минприроды России. Данная инициатива является частью комплексной и методической работы органа государственного управления по сохранению природного наследия России, подчеркнул глава ведомства Александр Козлов.