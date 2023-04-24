Журналисты сообщили об избрании Зеленским десяти «кураторов» наступления ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский выбрал десять «кураторов» готовящегося контрнаступления ВСУ на позиции российской армии. Об этом рассказали журналисты одного из украинских СМИ со ссылкой на собственные хорошо информированные источники.
Среди кандидатур Зеленского, отвечающих за успех штурмовых бригад ВСУ и других силовых ведомств страны, имеются заместители главы Офиса президента Украины, топ-менеджеры крупных компаний банковского и энергетического секторов, министры и депутаты Верховной рады, заявили авторы.
Ранее The Washington Post сообщила, что американская разведка полагает практически невероятным успешность будущего контрнаступления ВСУ.