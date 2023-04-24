Washington Post: Украина отложила запланированные удары по Москве в годовщину начала СВО по просьбе США

Украинские силовые структуры планировали нанести удары по территории РФ 24 февраля этого года, в том числе по городам Москва и Новороссийск, но отменили свое решение по просьбе США, сообщило издание The Washington Post.
Как отметили американские журналисты со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона, Вашингтон отговорил своих киевских сателлитов от подобной военной активности.
«Кирилл Буданов, глава управления военной разведки Украины... поручил одному из своих офицеров приготовиться нанести массовые удары 24 февраля... всем, что есть у ГУР», — сказано в публикации.
Командование ВСУ и руководство ГУР якобы прислушались к американским аргументам и отложили нанесение ударов по российским городам, отметили авторы WP.