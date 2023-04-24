«Прорыв водной блокады Донбасса». Проект «Большая вода» скоро решит многие проблемы

Новый водовод, который к началу мая свяжет города Донбасса с рекой Дон, поможет России разрешить проблему с водной блокадой, которую региону устроила Украина.
Об этом говорится в материале газеты «Взгляд».
В частности, издание приводит заявление временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что первая очередь нового водовода будет запущена к 1 мая.
Вопрос водоснабжения дончан водой, по словам Пушилина, относится к особенно важным, так как резервный водовод уже практически «выпит», и новая водная артерия станет для республики спасением.
При этом вице-премьер Марат Хуснулин ранее сообщил, что начать подавать воду в Донецк по новому водоводу, построенному в рекордные сроки, планируется уже 30 апреля.
Донбасс, напоминает автор статьи, находится в состоянии водной блокады уже более года – с тех пор, как украинские власти остановили работу насосной станции под Майорском. В результате канал Северный Донец – Донбасс, который являлся ключевым источником воды для региона, перестал функционировать.
По новому водоводу, протяженность которого составляет 194 километра, Донбасс будет получать 288 тысяч кубометров пресной воды в сутки. Проект включает в себя восемь насосных санкций, одна из которых – плавучая, 49 насосов, накопители воды на 10 тысяч кубов, 14 гидравлических резервуаров, электроподстанции мощностью 110 Квт и две нитки трубопроводов диаметром 1,2 метра по 200 километров каждая.
При этом проектная мощность водовода составляет 480 тысяч кубометров, так как рассчитана на снабжение водой не только жителей Донецка и окрестных городов, но и населенных пунктов Ростовской области. К тому же никакое ЧП не приведет к остановке подачи воды, так как на этот случай все автоматические системы водовода специально продублированы.
Отдельного внимания заслуживает рекордная скорость – около пяти месяцев, с которой был возведен водовод.
«Даже во времена всесоюзных строек в СССР на создание таких масштабных объектов – Беломорканал, Волжская ГЭС – уходило до пяти лет. Наша стройка стартовала в декабре 2022 года», – говорится в сообщении Минобороны России.
Работа над проектом «Большая вода» велась круглосуточно и без выходных, а участие в ней принимала не только Военно-строительная компания, но и еще девять регионов, 35 заводов, 130 организаций и 285 поставщиков. А перед началом работ, участок длиной 45 километров совместными усилиями разминировали инженерные войска и МЧС ДНР.