«Прорыв водной блокады Донбасса». Проект «Большая вода» скоро решит многие проблемы

При этом проектная мощность водовода составляет 480 тысяч кубометров, так как рассчитана на снабжение водой не только жителей Донецка и окрестных городов, но и населенных пунктов Ростовской области. К тому же никакое ЧП не приведет к остановке подачи воды, так как на этот случай все автоматические системы водовода специально продублированы.