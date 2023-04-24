Минобороны РФ сообщило о новых потерях украинской армии за последние сутки

Министерство обороны России рассказало об очередных успехах подразделений ВС РФ при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации на Украине.
По информации военного ведомства, за последние сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях российская армия ликвидировала более 130 солдат ВСУ, несколько автомобилей, бронированную технику и склад с боеприпасами. Противник также потерял 40 человек личного состава на Херсонском направлении.
«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили свыше 20 украинских военнослужащих. В ДНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сообщении МО РФ.
Эффективными ударами ВС РФ были уничтожены 92 артиллерийских подразделения ВСУ и 126 мест скопления вражеских сил. Кроме того, средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников.