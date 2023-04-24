Минобороны РФ сообщило о новых потерях украинской армии за последние сутки

По информации военного ведомства, за последние сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях российская армия ликвидировала более 130 солдат ВСУ, несколько автомобилей, бронированную технику и склад с боеприпасами. Противник также потерял 40 человек личного состава на Херсонском направлении.