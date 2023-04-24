Политолог Светов перечислил, какие могут быть провокации Запада против России на Совбезе ООН

Запад может устроить провокации во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН. Об этом заявил политолог Юрий Светов.
Эксперт отметил, что дипломат затронет вопросы о новой внешнеполитической стратегии. Кроме того, тема спецоперации на Украине также войдет в повестку. При этом следует ожидать провокации, передает телеканал «360».
«США и союзники постараются устроить обструкцию, не исключен выход дипломатов из зала. Или же в онлайн-формате начнет свое выступление (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский», – отметил Светов.
Политолог добавил, что еще одной интригой станет возможная встреча Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за полетом Сергея Лаврова в США следили более 3 миллионов человек. По ее словам, этот показатель стал рекордом.