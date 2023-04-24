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Бывший замглавы аппарата Госдумы Безверхов «обогатил» афериста на 44,3 млн рублей

Происшествия
Бывший замглавы аппарата Госдумы Безверхов «обогатил» афериста на 44,3 млн рублей

Телефонный аферист обманул бывшего замглавы аппарата Госдумы Юрия Безверхова. Добычей преступника стали 44,3 миллиона рублей, сообщил канал РЕН ТВ.

Потерпевшему позвонил злоумышленник и заверил, что представляет Центробанк. Аферист заявил, что собеседнику по ошибке поступили чужие деньги. Бывший чиновник согласился вернуть средства.

Владелец счетов предоставлял мошеннику личные данные и коды из СМС-сообщений. В течение пяти месяцев преступник делал себе переводы. О краже сбережений Безверхов узнал, когда пришел в банк.

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