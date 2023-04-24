Собаке — собачья смерть? В России решают судьбу бездомных животных

Депутат ГД Сергей Миронов тоже считает, что после гибели ребенка власти Оренбурга спекулируют и пытаются выгородить себя, подчеркивая, что по закону агрессивные животные не могут быть возвращены на улицы. Между тем стаю, убившую второклассника, оренбургские чиновники планируют вновь вернуть в «естественную среду обитания» и даже этого не скрывают.

