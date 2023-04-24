Собаке — собачья смерть? В России решают судьбу бездомных животных

После трагедии в Оренбурге, где стая бродячих собак насмерть растерзала второклассника в середине апреля, в российском парламенте поставили под сомнение эффективность системы ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат).
Отдельные законотворцы с подачи оренбургских чиновников предлагают усыплять бездомных собак, если после отлова они проявляют агрессию. В комитете Госдумы по экологии протестуют, а зоозащитники выходят на пикеты.
«Гуманное» усыпление
Судя по резонансу во власти и острой реакции общества, шокированного убийством ребенка и аналогичными случаями, закон об усыплении бездомных животных может быть принят в ближайшее время. Если не на федеральном уровне, то на региональном – в Думе предлагают дать субъектам право самостоятельно принимать решение, как регулировать численность бродячих собак.
За практику эвтаназии высказался губернатор Оренбургской области Денис Паслер («гуманно усыплять»), член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин («абсурдно тратить на лечение животного много денег, а потом вышвыривать обратно на помойку») и спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов («гуманно умертвлять», если животное не удалось пристроить). Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров раскритиковал принцип действующего законодательства «чипировали и отпустили».
Депутат Сардана Авксентьева 12 апреля внесла в Госдуму законопроект об эвтаназии бездомных животных: к слову, в бытность мэром Якутска при ней там случилась нашумевшая «резня» в приюте — были убиты несколько сотен животных. Куда менее скандальная фракция ЛДПР поддержала инициативу и, на всякий случай, внесла свою – законопроект о «регулировании численности животных без владельцев».
«Единственный эффективный метод – отстрел бродячих собак. Закон об ответственном обращении с животными лишь кормит держателей приютов. Чем больше становится объем бизнеса вокруг бездомных собак, тем меньше у его участников желания эффективно менять ситуацию. Наша задача — сделать улицы городов безопасными для людей, а не для собак», – заявил депутат от ЛДПР Валерий Селезнев.
Региональные власти неоднократно заявляли, что денег, выделяемых на содержание и лечение бездомных собак, попросту не хватает на эффективную работу системы ОСВВ. Так, мэр города Бодайбо (Иркутская область) Евгений Юмашев отмечал, что средства приходится «снимать с обеспечения других программ», включая питание для детей и безопасность дорог, чтобы «отдать собакам».
«Те деньги, которые выделяются – смехотворная сумма. Их недостаточно, чтобы ловить то количество собак, которое у нас есть. Нам выделяют миллион рублей, а мы пять своих добавляем. На 6 млн мы можем поймать 120 собак — это очень мало! Я тоже люблю собак, но без введения жесткой меры, мы не сделаем наши города безопаснее», – заявлял в январе Юмашев.
Закон – приемлемый, исполнение – нет
Автор закона о ОСВВ, зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов, раскритиковал попытки изменить законодательство и легализовать убийство животных. Он обратил внимание, что СК уже назвал причину трагедии в Оренбурге: это бездействие и халатность чиновников – по данным прокуратуры, 750 обращений в год о бездомных собачьих стаях были проигнорированы.
«Не было ни системы стерилизации, ни системы пристройства, ни системы регистрации животных, то есть не делали вообще ничего, что предписывает федеральный закон. Люди <...> ждут эффективных быстрых решений по изолированию агрессивных собак. Это можно было сделать много лет назад, просто отловив их, поместив в приют и не выпуская оттуда, а они оставляли собак на улицах, допуская прямое нарушение федерального закона», – подчеркнул Бурматов в комментарии RTVI.
Властям Оренбургской области Бурматов предлагает не «забалтывать эту историю» и не перекладывать ответственность, а принять конкретные действия – ввести режим ЧС, отловить собак, изолировать агрессивных животных, провести массовую стерилизацию, разработать программу по пристройству, построить муниципальный приют и обеспечить в нем пожизненное содержание.
Депутат ГД Сергей Миронов тоже считает, что после гибели ребенка власти Оренбурга спекулируют и пытаются выгородить себя, подчеркивая, что по закону агрессивные животные не могут быть возвращены на улицы. Между тем стаю, убившую второклассника, оренбургские чиновники планируют вновь вернуть в «естественную среду обитания» и даже этого не скрывают.
«Они должны содержаться в муниципальных и региональных приютах, которые в Оренбурге за пять лет действия закона так и не построили. Там, где он исполняется – в моем родном Петербурге, в Москве, Нижнем Новгороде, – проблемы безнадзорных животных не существует. Там, где не исполняется, чиновники получают сотни жалоб граждан и предписаний прокуратуры, которые их мало волнуют, пока не дойдет до трагедии», – заявил Миронов в Telegram.
Простая статистика
Кинолог и ветеринар Владимир Уражевский предлагает взвесить все «за» и «против» в неоднозначном вопросе и подумать, «что такое хорошо и что такое плохо». 9 из 10 собак погибают в течение года на улице мучительной смертью, приводит специалист статистику. Животные умирают от голода, холода, травм, попадают под колеса автомобилей и становятся жертвой догхантеров.
Уражевский призывает обратить внимание на опыт большинства стран, особенно европейских, где считается более гуманным, когда домашние животные «не попадают на выживание на улице». Исключение составляет Индия, Таиланд и некоторые азиатские государства.
По словам ветеринара, несмотря на вакцинацию, очень большой проблемой остается бешенство – для человека это заболевание смертельно. Впрочем, в нынешней системе регулирования численности бездомных животных страдают все стороны: с исполнением закона есть явные проблемы.
«Трагедия еще в том состоит, что происходящее в приютах – еще страшнее. Есть, конечно, хорошие, а некоторые, которые в основном и выигрывают тендеры – это страшно. Собаки находятся в шестиметровых вольерах по шесть штук, после стерилизации и кастрации никто не проходит реабилитацию – собаки выпускаются в общий вольер, где разлизывают раны и погибают от этого. Из 9 собак, погибающих в течение года, три погибают в течение первого месяца – под колесами, от голода. Это мучительная смерть», – рассказал Уражевский в комментарии «ПС».
Решение о том, что делать с бездомными собаками, должно принимать общество, определив, «в каких категориях оно мыслит добро и зло», уверен эксперт.
Вопрос об ужесточении законодательства в отношении бродячих собак глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил еще в начале прошлого года – и снова после гибели ребенка в Забайкалье. Но инициатива не была воспринята «на ура»: в Госдуме снова обратили внимание на бездействие местных чиновников. Подробнее – в нашей статье.