Закупка Индией российской нефти по цене выше 60 долларов приводит к задержкам оплаты

Индийские компании, покупающие черное золото из России по цене выше введенного Западом в 60 долларов за баррель, вынуждены задерживать оплату, признал министр нефти Панкадж Джейн.
По его словам, Нью-Дели не видят явных помех для приобретения российского сырья выше лимита стоимости, но в таком случае компании самостоятельно ищут альтернативные варианты расчетов.
Ранее индийский министр финансов Нирмала Ситараман говорил, что власти изучат возможность закупки сырой нефти у Москвы по цене, близкой к установленной G7 или выше этого потолка. Это необходимо для отражения рисков для индийской экономики. Также Индия стремится покупать энергоресурс со скидками в других странах.