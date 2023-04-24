Закупка Индией российской нефти по цене выше 60 долларов приводит к задержкам оплаты

Ранее индийский министр финансов Нирмала Ситараман говорил, что власти изучат возможность закупки сырой нефти у Москвы по цене, близкой к установленной G7 или выше этого потолка. Это необходимо для отражения рисков для индийской экономики. Также Индия стремится покупать энергоресурс со скидками в других странах.