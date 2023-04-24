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Washington Post: американская разведка не верит в захват Крыма силами ВСУ летом 2023 года

Армия
Washington Post: американская разведка не верит в захват Крыма силами ВСУ летом 2023 года

Американское разведывательно сообщество считает практически невероятным захват Крымского полуострова украинскими силовиками летом 2023 года. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на опубликованные в Сети секретные документы Пентагона и ЦРУ.

Журналисты Washington Post напомнили заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о наступлении ВСУ на Крым летом нынешнего года.

«Слитые документы демонстрируют, что разведсообщество США считает такой вариант развития событий маловероятным», — отмечается в публикации.

Ранее в Кремле, МИД и Минобороны РФ неоднократно предостерегали киевский режим и его западных кураторов от агрессивных выпадов против Крыма и других российских регионов.

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