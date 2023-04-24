Кедми объяснил, как спецоперация ВС РФ сорвала планы НАТО на Крым

Спецоперация ВС РФ сорвала планы США и НАТО по захвату Крыма силами ВСУ. Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми.
По его словам, до начала СВО Украина при поддержке стан НАТО могла сосредоточить на границе Крыма до 200 тысяч своих войск. Кроме того, Киев давно намеревался провести провокации на Крымском мосту и именно начало спецоперации позволило сорвать эти планы, отметил эксперт.
«Это готовилось — и это было остановлено только с началом операции. Если бы она не началась, то все началось бы с попытки военным путем помочь Украине отвоевать Крым. Они же были на берегу Азовского моря», — сказал Кедми.
Главным приоритетом первого этапа спецоперации была организация сухопутного коридора в Крым. Без выполнения этой задачи Запад бы не отказался от намерений захвата полуострова и размещения там базы НАТО, подчеркнул эксперт.