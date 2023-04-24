Кедми объяснил, как спецоперация ВС РФ сорвала планы НАТО на Крым

По его словам, до начала СВО Украина при поддержке стан НАТО могла сосредоточить на границе Крыма до 200 тысяч своих войск. Кроме того, Киев давно намеревался провести провокации на Крымском мосту и именно начало спецоперации позволило сорвать эти планы, отметил эксперт.