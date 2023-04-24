«Мастера троллинга». Интервью посла КНР вызвало «дипломатическую бурю» на Западе

С большой «тревогой» на замечания Лю Шая отреагировали и в МИД Франции, попросив Пекин объяснить, действительно ли слова дипломата отражают позицию страны. В самом же Париже надеются, что ответ Поднебесной будет отрицательным, так как страна после распада СССР участвовала в признании Украины «в границах, включая Крым» вместе со «всем международным сообществом».