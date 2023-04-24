«Мастера троллинга». Интервью посла КНР вызвало «дипломатическую бурю» на Западе

Резонансное высказывание посла КНР в Париже Лю Шая по поводу принадлежности Крыма и независимости республик бывшего СССР вызвало бурную реакцию на Западе: первыми на слова китайского дипломата, как и ожидалось, отреагировали страны Прибалтики и Украина, а теперь его заявления планируют обсудить на уровне глав МИД государств-членов Евросоюза.
Поводом для разбирательств послужило чересчур откровенное интервью дипломата французскому телеканалу LCI. Корреспондент издания попросил собеседника прояснить свою позицию по Крыму, поскольку она показалась ему «немного двойственной». В ответ посол подчеркнул, что полуостров «исторически был частью России», пока первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев не передал его Украине.
«Извините, но по международному праву, вы знаете, Крым принадлежит Украине. Вы можете спорить об этом, но это Украина», — возмутился ведущий, попытавшись, видимо, подтолкнуть дипломата к «правильному» ответу.
Но тот не повелся на провокацию и обратил внимание, что некоторые постсоветские страны вообще не имеют «эффективного статуса» в международном праве, поскольку не заключили соответствующего соглашения, которое бы реализовывало их суверенитет.
Такое откровение со стороны китайского посла произвело на западное сообщество эффект разорвавшейся бомбы, ведь если признание Крыма частью российской территории они еще могли ему простить, то «отрицание» независимости республик бывшего СССР — ни при каких обстоятельствах.
«Налицо проблемы с географией»
Не успели заокеанские коллеги Поднебесной «переварить» резкие высказывания Лю Шая, как Литва, Латвия и Эстония уже объявили об ответных мерах в адрес Пекина: 23 апреля прибалтийские республики сообщили, что вызовут представителей КНР, чтобы те «объяснились».
Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс посчитал замечания китайского посла абсолютно неприемлемыми, а руководитель эстонского ведомства Маргус Цахкну — прискорбными и непонятными.
«Комментарии китайского представителя о независимых и суверенных государствах являются ложными и неверно истолковывают историю. Страны Балтии по международному праву являются суверенными с 1918 года, но были оккупированы в течение 50 лет», — возмутился Цахкну.
В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис не нашел в позиции Лю Шая ничего удивительного: по его словам, она лишний раз доказывает, почему страны Балтии «не доверяют КНР как посреднику в достижении мира на Украине».
Аналогичное мнение высказал украинский посол во Франции Вадим Омельченко, подчеркнув, что точка зрения китайского дипломата противоречит позиции Пекина, который на официальном уровне выступает за урегулирование конфликта между Москвой и Киевом «на основе международного права, целей и принципов Устава ООН».
«Либо налицо явные проблемы с географией», — язвительно заметил посол Украины в Париже.
Вслед за Прибалтикой и Украиной разъяснений от Китая потребовала и Молдавия — видимо, на правах еще одной республики бывшего СССР, которой «отказали» в суверенитете.
С большой «тревогой» на замечания Лю Шая отреагировали и в МИД Франции, попросив Пекин объяснить, действительно ли слова дипломата отражают позицию страны. В самом же Париже надеются, что ответ Поднебесной будет отрицательным, так как страна после распада СССР участвовала в признании Украины «в границах, включая Крым» вместе со «всем международным сообществом».
«Дипломатическая буря»
Чем закончится эпопея вокруг скандального интервью Лю Шая, пока неизвестно. Однако уже сейчас в Европарламенте настойчиво требуют объявить китайского посла персоной нон грата — соответствующее письмо на имя министра иностранных дел Франции Катрин Колонны отправили около 80 парламентариев.
Депутаты полагают, что высказывания дипломата из КНР не просто нарушают международное право, но и должны рассматриваться как угроза безопасности европейских стран. По их словам, суверенитет — это не «дипломатическая игрушка», а фундаментальный элемент отношений между государствами.
«Сомнительно, чтобы [президент Франции Эмманюэль] Макрон сразу после переговоров с Си Цзиньпином в Пекине выслал посла КНР в Париже за высказывания, не относящиеся к Франции и касающиеся суверенитета других государств. <…> Если же Макрон все же пойдет на такую меру, то всем его разговорам о "стратегической автономии" грош цена. Он сам похоронит этот замысел, едва успев его высказать», — отреагировал российский сенатор Алексей Пушков.
Однако излишне откровенные рассуждения китайского посла вызвали настолько большой общественный резонанс, что попали в поле зрения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Причем скандал произошел прямо перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, на которой они собирались обсудить отношения с КНР.
Неосторожность Лю Шая внесла коррективы в программу мероприятия: Боррель пообещал, что 24 апреля дипломаты непременно обсудят высказывания посла, а на саммите в июне и вовсе произведут «переоценку и перекалибровку» взаимодействия Брюсселя и Пекина.
Боррель добавил, что ожидает от государств-членов объединения «сильного ответа», требующего прояснить официальную позицию Пекина, особенно по поводу суверенитета постсоветских республик.
Западные СМИ не исключили, что «дипломатическая буря» не только не уляжется, но и полностью перечеркнет попытки Поднебесной улучшить отношения с ЕС и урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.
«Еще предстоит увидеть, понимает ли руководство Пекина, насколько разрушительными могут оказаться эти слова для его амбиций в Европе, если министерство иностранных дел не откажется от слов посла Лю», — пишет телеканал CNN.
«Мастера троллинга»
Впрочем, в Китае к таким рискам, судя по всему, относятся вполне серьезно. Так, агентство Bloomberg сообщило, что посольство КНР в Париже удалило стенограмму интервью Лю Шая телеканалу LCI. Как пишет издание, диппредставительство сначала опубликовало его беседу на китайском и французском языках в официальном аккаунте WeChat, но потом публикация исчезла.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала комментировать сообщения об удалении текста интервью своего коллеги, но подчеркнула, что Китай уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в СССР. При этом позиция Пекина по Крыму не претерпела никаких изменений, добавила она.
Политолог, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сперкач выразил уверенность в том, что заявление Лю Шая было согласовано с официальным руководством страны.
Вероятно, своеобразным «катализатором» послужило ожидание серьезных событий на фронтах СВО: китайцы сделали «громкое предупреждение» Западу, что «свобода их рук» может стать и куда более пророссийской.
С тем, что заявление китайского посла явилось «холодным душем для горячих голов» в западных странах, согласился и депутат от Севастополя Дмитрий Белик. По его мнению, главы всех крупных держав понимают, что вхождение Крыма в состав РФ было справедливым и закономерным историческим шагом. Другое дело, что это обстоятельство не вписалось в «геополитические каноны США».
«Китайцы абсолютные мастера троллинга с древнейших времен. Еще Лао Цзы сказал: “Вами управляют те, кто вас злит”. Китай этим занимается постоянно и с большим успехом. <…> КНР прекрасно знает болевые точки и слабые места европейской и американской политики и при любой возможности наступает на эти “мозоли”», — подчеркнул глава Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.
Ранее эксперты объяснили признание посла КНР о странах бывшего СССР. Политолог Федор Лукьянов констатировал, что эпоха «отлитых в граните» и неприкасаемых границ, сформированная после Второй мировой войны, прошла.