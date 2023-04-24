Власти Петербурга до сих пор не выплатили компенсации всем пострадавшим во время теракта

Журналисты отметили, что 21 апреля власти Петербурга отчитались о выплатах пострадавшим, сообщив, что все средства были перечислены. Однако это не соответствует действительности. Пострадавший Сергей Чаулин рассказал, что никакой денежной компенсации до сих пор не получил, пишет Федеральное агентство новостей.