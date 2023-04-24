Власти Петербурга до сих пор не выплатили компенсации всем пострадавшим во время теракта

Смольный до сих пор не выплатил денежную компенсацию пострадавшим от теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сказано в материале Федерального агентства новостей.
Журналисты отметили, что 21 апреля власти Петербурга отчитались о выплатах пострадавшим, сообщив, что все средства были перечислены. Однако это не соответствует действительности. Пострадавший Сергей Чаулин рассказал, что никакой денежной компенсации до сих пор не получил, пишет Федеральное агентство новостей.
«Сразу получили деньги от Евгения Пригожина. А от Смольного, насколько я знаю, никто еще не говорил, что получил. Я посмотрел сейчас, ничего не пришло. На счетах ничего нет», – добавил Чаулин.
Молодой человек добавил, что представители Смольного приезжали к нему в больницу. Они взяли его данные и уехали.
Напомним, что в результате теракта в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. Предприниматель Евгений Пригожин после инцидента пообещал выплаты всем пострадавшим. По состоянию на 21 апреля денежные средства получили 85 человек на сумму 61,3 миллиона рублей.