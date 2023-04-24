МО РФ: украинская армия потеряла более 20 солдат на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

По информации военного ведомства, авиация и артиллерия группировки «Восток» ВС РФ нанесла удары по позициям украинской армии в районе Угледара, Каменского и Малой Токмачки, Новоселки и Новомихайловки. Под обстрел также попали две бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20.