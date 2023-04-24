Экс-министра здравоохранения Приангарья Сандакова заподозрили в получении взятки

Экс-министр здравоохранения Приангарья Яков Сандакова стал фигурантом второго уголовного дела. Его заподозрили в получении взятки в размере 1 млн рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.
По данным следствия, Сандаков получил крупное денежное вознаграждение от руководителя учреждения здравоохранения. За это фигурант действовал в интересах организации.
Яков Сандаков стал министром здравоохранения Иркутской области в ноябре 2020 года. Силовики задержали его в ноябре 2022 года по делу о получении взятки в размере 7 млн рублей от руководителей компании за помощь в заключении госконтракта на поставку эндоскопических систем.