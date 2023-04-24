Журналист Херш: Байден не будет проводить честное расследование взрывов на «СП»

Американские власти никогда не станут проводить честное расследование терактов на «Северных потоках». Такое мнение выразил журналист Сеймур Херш.
Эксперт выступил в эфире телеканала RT. По его словам, трудно предсказать развитие ситуации с газопроводами. При этом он убежден, что администрация президента США Джо Байдена не будет проводить расследование.
«По крайней мере, честное расследование», – сказал Херш.
Ранее Сеймур Херш заявил, что поставляемое Киеву вооружение уходит на черный рынок. Однако Запад об этом осведомлен.