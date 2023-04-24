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Силуанов назвал исчерпанными возможности ЕС для дальнейших санкций против России

Экономика
Силуанов назвал исчерпанными возможности ЕС для дальнейших санкций против России

Евросоюз (ЕС) уже исчерпал возможности для дальнейшего введения санкций против России, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе своего выступления на марафоне «Знание».

По его словам, у ЕС не осталось ограничений, которые могли бы нанести ущерб России, поскольку, как указывается в европейских СМИ, содружество уже не знает, что бы такого сделать, чтобы Москве от этого было больно.

В этой связи министр прокомментировал намерение западной коалиции полностью запретить экспорт в Россию. Силуанов пояснил, что этом случае она будет покупать продукцию только у дружественных государств. Он отметил, что не стоит думать, что кроме тех стран, которые вводят антироссийские ограничения, других нет.

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