Силуанов назвал исчерпанными возможности ЕС для дальнейших санкций против России

Евросоюз (ЕС) уже исчерпал возможности для дальнейшего введения санкций против России, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе своего выступления на марафоне «Знание».
По его словам, у ЕС не осталось ограничений, которые могли бы нанести ущерб России, поскольку, как указывается в европейских СМИ, содружество уже не знает, что бы такого сделать, чтобы Москве от этого было больно.
В этой связи министр прокомментировал намерение западной коалиции полностью запретить экспорт в Россию. Силуанов пояснил, что этом случае она будет покупать продукцию только у дружественных государств. Он отметил, что не стоит думать, что кроме тех стран, которые вводят антироссийские ограничения, других нет.