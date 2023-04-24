Силуанов назвал исчерпанными возможности ЕС для дальнейших санкций против России

В этой связи министр прокомментировал намерение западной коалиции полностью запретить экспорт в Россию. Силуанов пояснил, что этом случае она будет покупать продукцию только у дружественных государств. Он отметил, что не стоит думать, что кроме тех стран, которые вводят антироссийские ограничения, других нет.