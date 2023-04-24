Командование ВВС Украины признало неспособность защитить силами ПВО всю территорию страны

Украинская армия не имеет возможностей защитить всю территорию страны силами ПВО даже с учетом масштабной военной помощи Запада. Об этом сообщил спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат.
«Мы в таких реалиях, что не можем сейчас покрыть всю территорию страны средствами ПВО. Patriot поступают, но и С-300, и "Буки" тоже не долговечны», — признал Игнат.
Он сообщил, что мобильно-огневые группы украинской системы ПВО имеют ограниченные боевые возможности и вынуждены выводить из эксплуатации ЗРК советского образца параллельно с освоением западных зенитных комплексов .