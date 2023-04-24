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Командование ВВС Украины признало неспособность защитить силами ПВО всю территорию страны

Армия
Командование ВВС Украины признало неспособность защитить силами ПВО всю территорию страны

Украинская армия не имеет возможностей защитить всю территорию страны силами ПВО даже с учетом масштабной военной помощи Запада. Об этом сообщил спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат.

«Мы в таких реалиях, что не можем сейчас покрыть всю территорию страны средствами ПВО. Patriot поступают, но и С-300, и "Буки" тоже не долговечны», — признал Игнат.

Он сообщил, что мобильно-огневые группы украинской системы ПВО имеют ограниченные боевые возможности и вынуждены выводить из эксплуатации ЗРК советского образца параллельно с освоением западных зенитных комплексов .

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