Таким образом, по словам политолога, дело идет к тому, что всем преступным деяниям Вашингтона, совершенным с начала с 1990-х годов, приходит конец. Речь идет и о захвате суверенных государств, которые ранее Россия добровольно отпустила и они вошли в состав военного блока НАТО, и об аннексии Украины, и о создании на территории бывших советских республик бактериологических лабораторий.