Веселовский: в ближайшие несколько лет мы увидим, как исчезает блок НАТО

Единого Запада больше нет, а вместо него есть разрозненные группы паникеров и Вашингтон, который пытается держать европейцев в узде. Распад западных объединений уже идет, пока тихо, но со временем этот процесс будет все более открытым.
Такое мнение в материале для «Журналистской правды» высказал политолог Сергей Веселовский, комментируя резонансное заявление посла КНР во Франции Лю Шайе о том, что полуостров Крым исторически были и остается российским, а постсоветские государства до сих пор не имеют международнопризнанного юридического обоснования своего суверенитета.
«И товарищ [председатель КНР] Си Цзиньпин, и министр обороны КНР [Ли Шанфу] были недавно в России. Мы знаем "вершину айсберга", то есть, о чем люди говорили между собой. Наверняка есть и глубинные вопросы, – заявил по этому поводу Веселовский. – Скорее всего, российское и китайское руководство договорились о главном — каким будет мир после американской гегемонии, о сферах влияния и обо всем остальном. Китайский посол во Франции с пониманием уже того, о чем нам еще не говорили, сообщает, что, в общем-то, и Советский Союз распался не правильно, не имея в виду, что мы вернем СССР и это будет одно государство
Таким образом, по словам политолога, дело идет к тому, что всем преступным деяниям Вашингтона, совершенным с начала с 1990-х годов, приходит конец. Речь идет и о захвате суверенных государств, которые ранее Россия добровольно отпустила и они вошли в состав военного блока НАТО, и об аннексии Украины, и о создании на территории бывших советских республик бактериологических лабораторий.
Вероятно, уже в ближайшем будущем, блок НАТО исчезнет, страны Восточной Европы станут независимы и неподконтрольны Вашингтону, а бывшие республики СССР станут по отношению к РФ если не братскими, то во всяком случае партнерскими и союзными.
«Все идет к тому, что где-то и как-то что-то начнет меняться, причем на наших глазах, при жизни еще нашего поколения. Мы все это еще увидим. Но это не значит, что прямо завтра мы над Рейхстагом вознесем знамя победы и еще что-то такое», – добавил политолог.
Уже очень скоро, уверен Сергей Веселовский, станет видно, по чьим правилам живет мир, и кто здесь реальный властелин. И хочется верить, что глава МИД РФ Сергей Лавров не шутил, когда заявил, что тем, кто не пустил с ним в США журналистов освещать работу российской делегации в ООН, «будет очень больно».
«Все потому, что это свинство. Подло и мерзко. Мы уже давно не стесняемся пока говорить Вашингтону, что, ребят, вы вообще-то — засранцы. А завтра мы будем превращать их в это слово, – добавил эксперт. – Нет больше Запада. Есть разрозненные группы паникеров. Есть Вашингтон, который судорожно пытается держать в узде страны Европы».
И в этой ситуации уже очень скоро Запад начнет, сначала тихо, а потом все громче, распадаться. Первые признаки этого процесса уже видны в том, как восточноевропейские государства выступили против зерновой сделки, против того, чтобы дешевое украинское зерно убивало их сельское хозяйство.
России же останется только наблюдать истерики и детские обиды со стороны западных стран, которые, постараются потихоньку с Москвой договориться. А может быть такие попытки предпринимаются уже сейчас, добавил Веселовский.