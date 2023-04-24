Песков рассказал о подготовке к президентским выборам в России в 2024 году

Выборы президента России пройдут в следующем году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, избирательный процесс состоится в 2024 году, а подготовка к нему будет проведена.
«Выборы состоятся, к ним пойдет подготовка», — сказал пресс-секретарь.
Дмитрий Песков добавил, что попытки Запада оказать давление и вмешаться в выборы будут кратно увеличиваться из-за напряженной обстановки в мире.
Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее заявила, что иностранные игроки работают над планами сорвать выборы президента в 2024 году.