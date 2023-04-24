Политолог Кедми объяснил, почему украинское командование откладывает начало обещанного наступления

Украинское руководство и поддерживающие его западные страны пытаются затянуть боевые действия и откладывают обещанное наступление, надеясь, что ВС РФ не начнут свою атаку до активизации ВСУ.
«Они оттягивают время, не наступая, – сил-то нет – в надежде, что Россия не решится на свое наступление без начала украинского», — считает эксперт.
По словам Кедми, российская армия готова атаковать, однако хочет сделать это после того, как «проявится» наступление противника. С военной точки зрения это правильно, отмети он.
Ранее Кедми заявил, что попытки провоцировать Россию могут обернуться для Финляндии худшими последствиями, сообщает «Царьград».