CNN: команда Байдена дорабатывает кампанию по переизбранию президента

Журналисты отметили, что команде главы государства предстоит в течение 19 месяцев пытаться убедить общество в том, что политик сможет работать до 80 лет. Основное внимание будет заострено на достижениях лидера. По этой причине сейчас дорабатывают предвыборную кампанию политика.