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CNN: команда Байдена дорабатывает кампанию по переизбранию президента

Политика
CNN: команда Байдена дорабатывает кампанию по переизбранию президента

Команда президента США Джо Байдена дорабатывает детали предвыборной кампании на фоне падения рейтинга политика. Об сообщил телеканал CNN.

Журналисты отметили, что команде главы государства предстоит в течение 19 месяцев пытаться убедить общество в том, что политик сможет работать до 80 лет. Основное внимание будет заострено на достижениях лидера. По этой причине сейчас дорабатывают предвыборную кампанию политика.

Телеканал рассказал, что недавно вносились правки в видеоролик с объявлением. Запись продемонстрируют во вторник. Однако во время внесения правок были обнаружены проблемы, которые будут препятствовать политику.

Напомним, что, согласно опросу NBC News, только 26% американцев выступают за переизбрание Джо Байдена. Противоположной позиции придерживаются 68% респондентов.

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