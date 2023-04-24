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В отношении музыканта Алексея Кортнева возбудили дело из-за оскорбления представителя власти

Шоу-бизнес
В отношении музыканта Алексея Кортнева возбудили дело из-за оскорбления представителя власти

Следственный комитет города Новосибирска возбудил уголовное дело против лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Музыкант проявил неуважение к представителям власти.

«Уголовное дело действительно возбудили по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти"» — заявил источник изданию «КП-Новосибирск».

Инцидент произошел в феврале на концерте. По словам очевидцев, во время общения с представителями полиции Кортнев показал одному из них неприличный жест.

Однако музыкант утверждает, что ситуация исчерпана. После беседы с представителями правоохранительных органов его отпустили и даже не составили протокол.

#Кортнев #несчастный случай #уголовное дело